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AVM'yi birbirine kattılar! Ortalık savaş alanına döndü: Yumruklar ve tekmeler havada uçuştu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 22:11
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AVM’yi birbirine kattılar! Ortalık savaş alanına döndü: Yumruklar ve tekmeler havada uçuştu

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir AVM'de iki kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca coplar, tekmeler, yumruklar ve sandalye havada uçtu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde iki kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında yumruklu, tekmeli kavga çıktı.

Kavga anından bir krae (DHA)Kavga anından bir krae (DHA)

Üniversite Mahallesi'ndeki bir AVM'nin zemin katında dolaşan 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında bir güvenlik görevlisi copla müdahale ederken, şüphelilerden biri de bir restorandan aldığı sandalye ile özel güvenlik görevlilerine vurdu.



İhbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünün ardından, iki şüpheli kişi serbest bırakıldı. Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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