10 Aralık 2024, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Şehit Ceyhun Kalyoncu'nun son görüntüsü yürek dağladı

Şehit Ceyhun Kalyoncu'nun son görüntüsü yürek dağladı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 13:17 Güncelleme: 10.12.2024 13:37
ABONE OL
Şehit Ceyhun Kalyoncu’nun son görüntüsü yürek dağladı

Isparta'da düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Ceykun Kalyoncu'nun şehit olmadan bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler yürek burktu.

Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25), kazadan bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler yürek burktu.

Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve o gün silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan kutlamaya ilişkin görüntüler, yürekleri burktu. Görüntülerde; silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu'nun mumlara üflediği anlar yer aldı.

Ispartada askeri helikopter düştüIspartada askeri helikopter düştü ISPARTA'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör