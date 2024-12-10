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İSKİ çalışması Beylikdüzü'nde faciaya neden oldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 11:49
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İSKİ çalışması Beylikdüzü’nde faciaya neden oldu

Beylikdüzü'nde İSKİ altyapı çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düşüp devrildi. Hafif yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde meydana geldi. İSKİ altyapı çalışması sırasında bölgede olan 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Hafif yaralandığı anlaşılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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