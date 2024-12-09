Isparta’da askeri helikopter düştü! 6 askerimiz şehit oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MSB: 6 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 6 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz." denildi.

Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi. (AA)

"HAVA ŞARTLARINDAN ÇOK ETKİLENİR"

Pilot Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İzgi, "Özellikle eğitim uçuşlarında bu kazaların olması bizi çok yaralıyor. Sebepleri ortaya çıkacak zaman içerisinde. Helikopterler ile uçaklar farklı iki sistemle uçarlar. Uçaklar çok kısa bir süre içerisinde bulut üstüne çıkarlar kabin basınçlıdır. İnsanların nefes alamayacağı yüksekliklerde uçarak çok hızlı bir şekilde insanları bir yerden bir yere taşırlar. Ama helikopterler kabin basınçlı değildir. Kabin basınçsız olduğu için bulut altı uçarlar. Bu tip uçuşlar hava şartlarından çok etkilenir. Bulut altı uçuşlarda meteoroloji çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

UH-1 TİPİ HELİKOPTER NE ANLAMA GELİYOR?

İzgi ayrıca "Dünyada en çok kullanılan Vietnam'dan hatırlarsınız. Çok kullanılan çok başarılı tamamıyla tasarımı oturmuş bence dünyanın en iyi helikopterlerinden biri diyebiliriz. UH-1 eğitim için bence çok doğru bir helikopter. İki tane pervane var çoklu değil. Pervaneyi kaybedince hava uçuş dengeleri bozulmuş gibi oluyor. Uçağın bir kenarının kopması gibi düşünün." dedi.

ISPARTA VALİSİ A HABER'DE: 5 ŞEHİDİMİZ VAR

Isparta Valisi Abdullah Erin A Haber'e yaptığı açıklamada "Eğitim uçuşu sırasında Kara Havacılık Okulu'muza ait eğitim uçuşu yapan iki helikopterimizin havada teması sonrası bir helikopterimiz maalesef kaza kırıma uğradı ve düştü. Helikopterde Kara Havacılık Okul Komutanımız paşamız da vardı. 5 şehidimiz var maalesef. 4'tü paşamıza ulaşamıyorduk. Paşamız da eğitim uçuşundaydı. Maalesef onu da kaybettik. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"YERLEŞİM YERLERİNE UZAK BİR YER"

Erin ayrıca "Benzin istasyonuna 400-500 metre mesafede ancak yerleşim yerinden uzak. Eğitim uçuşu yapılan boş bir alan. Görüntülerden de görüyorsunuz. Yerleşim alanlarına yönelik herhangi bir tehlike söz konusu değil." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE: İKİ HELİKOPTER TEMAS ETTİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen A Haber ekranlarında Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını açıkladı. Başkan Başdeğirmen "Benzin istasyonuna uzak mesafede eğitimde iki helikopterin birbirine temasında sonuçlanan bir kaza." ifadelerini kullandı.