İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti! Kaza yapan lüks araç CHP’li vekile ait çıktı | Plakayı söküp kaçtı

İstanbul Ataşehir'de lüks araç kaza yaptı. Dehşetin yaşandığı kazada sürücü plakayı sökerek olay yerinde kaçarken lüks aracın ise CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye ait çıktı.

İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde yaşanan kazada bir sürücü kullandığı lüks aracı duvara çarptı ve kaza sonrası aracın plakalarını sökerek olay yerinde uzaklaştı.

KAZA YAPAN ARAÇ CHP'Lİ VEKİLE AİT ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinde kaza yapan lüks aracın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye ait makam aracı olduğu ortaya çıktı.

NEDEN PLAKAYI SÖKTÜ?

Olay yerine, sürücü olduğunu iddia eden şahıs yapılan kontrollerde alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetin ele konulurken kaza yapan lüks makam aracı ise yediemin otoparkına götürüldü. Kazayı yapan şahsın neden plakaları söküp götürdüğü ise henüz bilinmezken olaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı