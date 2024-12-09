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Mersin'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 22:12
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Mersin’de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Döndü Dal'a (80) H.T. (22) yönetimindeki motosiklet çarptı. Meydana gelen olayda 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

H.T. (22) idaresindeki 33 AYT 663 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Döndü Dal'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Dal'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Dal, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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