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Taksiden çıkanlar ağızları açık bıraktı! 4 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 22:18 Güncelleme: 09.12.2024 22:19
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Taksiden çıkanlar ağızları açık bıraktı! 4 kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir taksiden çıkanlar adeta ağızları açık bıraktı. Taksi içerisinden 307 sikke ile bir de obje çıktı. Araç içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 307 sikke ile obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaköy Mahallesi'nde ticari taksi durduruldu. Taksideki yolculardan E.Ö'nün çantasında 307 sikke ile obje ele geçirildi.

Şüpheli E.Ö. ile takside yolcu olarak bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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