İstanbul'da gecekondu alevlere teslim oldu!
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ALEVLERİN ARASINDAN SIYRILDILAR
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir gecekonduda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Meydana gelen olayda gecekondu kullanılamaz hale geldi.
İslambey Mahallesi Yahya Galip Bey Caddesi'ndeki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLERİN ARASINDAN SIYRILDILAR
Evde bulunan ikisi çocuk 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gecekondunun kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.