İstanbul’da gecekondu alevlere teslim oldu!

İslambey Mahallesi Yahya Galip Bey Caddesi'ndeki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLERİN ARASINDAN SIYRILDILAR



Evde bulunan ikisi çocuk 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gecekondunun kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.