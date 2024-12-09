Kocaeli’de traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Osman Rahmi Ö. (65) idaresindeki 54 AZ 372 plakalı traktör, Sarıcaali Mahallesi Muharremler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Ekipler ile çevredeki çiftçiler, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Leyla Ö'yü kurtarmak için çalışma başlattı.

Traktörün altından çıkarılan çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Osman Rahmi Ö. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, bacaklarında kırık olduğu öğrenilen eşi Leyla Ö. ise Kocaeli Üniversite Hastanesine sevk edildi.