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Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 17:38
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Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte dünürü Orhan Nadir'in cenazesine gitmek için yola çıktı.

Kılıçdaroğlu ailesi, yolda maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

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