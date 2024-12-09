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Antalya'da cami avlusunda ölü bulundu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 21:51
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Antalya’da cami avlusunda ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi cami avlusunda hareketsiz bir şekilde yatarken görüldü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi cami avlusunda ölü bulundu.

Dutlubahçe Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ölen kişinin üç gündür cami avlusundaki banklarda kaldığı öğrenildi.

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