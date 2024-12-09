Kocaeli’de feci kaza! 5 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 kara yolu İbn Sina Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Kaza yapan araç (DHA)

Ankara istikametine seyir halinde olan İ.S. yönetimindeki 34 HBV 55 plakalı otomobil, D-100 kara yolundan, Hürriyet Caddesi'ne geçişi sağlayan yol ayrımındaki bariyere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle sürücü İ.S. ve otomobildeki ismi öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Yaralanan yolculardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe kapanırken, polis ekipleri tarafından D-100 kara yolunda kontrollü geçişler sağlandı. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.