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Bursa'da korkunç olay! Eşini öldürüp intihar etti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 22:56
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Bursa’da korkunç olay! Eşini öldürüp intihar etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Fehmi Karan (41), boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karan ile tartışıp tabanca ile öldürdü. Karan daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında İsabey Mahallesi'ndeki patika bir yolda meydana geldi. İnşaat işçisi olan Fehmi Karan bir süredir kadın sığınma evinde kaldıktan sonra buradan ayrılan boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karan'ı otomobille boş bir araziye götürdü.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

Fehmi Karan burada tartıştığı 4 çocuğunun annesi olan Serpil Karan'ı ruhsatsız tabancasıyla öldürüp daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Karan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karan çiftinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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