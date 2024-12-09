İstanbul’da rehine krizi! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Cankurtaran Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)

Edinilen bilgilere göre, İspanyol turist S.B.Ş. ile kız arkadaşı E.G.F. yemek yedikleri restoranda bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B.Ş., sevgilisi E.G.F.'nin boğazına bıçak dayayarak restoranda rehin aldı.

Şahsın gözaltına alınma anı (DHA)

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda S.B.Ş.'yi ikna etti. Elindeki bıçağı bırakarak teslim olan şüpheli gözaltına alınırken 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



Rehin alınan E.G.F. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan S.B.Ş'nin olayı gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenildi.