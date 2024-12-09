Zonguldak'ta yangın paniği! Otomobil alevlere teslim oldu
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Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Çaycuma-Bartın karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde H.K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Çaycuma-Bartın karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi.
Bakacakkadı istikametinden Bartın'a seyir halinde olan H.K. idaresindeki 67 YA 127 plakalı otomobil, kavşağa geldiği esnada birden alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine ilk olarak intikal eden polis ekipleri alevlere yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Ardından olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlere müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.