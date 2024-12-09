Ağrı’da soba zehirlenmesi faciası: 1 ölü 1 ağır yaralı
Ağrı'nın Yurtpınar köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde yakınlarının Fatma (55) ve Çetin Özbek (56) çiftine ulaşamaması üzerine ortaya çıktı.
Çiftten haber alamayan yakınları, köydeki akrabalarına durumu bildirdi. Eve giden akrabaları, camı kırarak içeri girdiklerinde çifti baygın halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma ve Çetin Özbek, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ EŞİ AĞIR YARALI
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Özbek kurtarılamazken, Erzurum'a sevk edilen Çetin Özbek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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