Ağrı’da soba zehirlenmesi faciası: 1 ölü 1 ağır yaralı

KADIN HAYATINI KAYBETTİ EŞİ AĞIR YARALI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Özbek kurtarılamazken, Erzurum'a sevk edilen Çetin Özbek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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