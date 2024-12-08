Erzurum’da besi çiftliğinde taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Tortum karayolu üzerinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindei kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, olay yerine gelen ambulansın camı kavgada sinir krizi geçiren bir kişi tarafından kırıldı.

Besi çifliğindeki kavga, yolun karşısında yer alan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Jandarma kavgayla ilgili inceleme başlattı.