Malatya’da hasarlı 4 katlı bina çöktü

Olay, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi Elalmış Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar ve gündüz saatlerinde bir bölümü yıkılan 4 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü.

Sokak sakinleri deprem olduğunu zannederek korkuyla kendilerini sokağa atarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı.



Sokak sakinleri, büyük korku yaşadıklarını söylediler. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.