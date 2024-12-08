Van’da siber operasyon: 11 gözaltı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinden ulaşılan mağdur erkek şahıslar ile küçük yaşta kız çocuklarına görüntülü konuşma gerçekleştikleri, görüşmenin ilerleyen safhalarında mağdur şahıslara ait müstehcen içerikli görüntüleri kayıt altına aldıkları, mağdur şahısların aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elde etmek suretiyle mağdur şahıslara şantaj yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Van merkezli İzmir ilinde 05.12.2024 tarihinde eş zamanlı operasyon faaliyeti düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 10 cep telefonu, 10 sim kartı ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirilmiş, 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara çıkarılan şüpheli şahısların 2'si tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.