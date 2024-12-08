İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve İstanbul çevrelerinde yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın erken saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM DA SAAT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul genelinde Pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu. Gök gürültülü sağanak yağışın Pazartesi sabah saat 10.00'dan itibaren Avrupa yakası genelinde ve Anadolu yakasında ağırlık olarak boğaz çevresinde görülmesi bekleniyor.