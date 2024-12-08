Karadeniz Sahil Yolu’nu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında Kıyıcık mevkisinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışma başlatıldı.

Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan başlatılan heyelan temizleme çalışmalarında iş makinelerinin hummalı çalışması dron ile görüntülendi. Ekipler tarafından çevrede bulunan güvenlik kameralarının da incelenerek toprak altında araç olup olmadığının da araştırıldığı heyelan nedeniyle ulaşım, alternatif köy yollarından sağlanıyor. Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüntülenen heyelanın ardından kara yolunun yaklaşık 200 metrelik bölümünün toprak ve taş yığınıyla dolduğu belirtildi.