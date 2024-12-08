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Tekirdağ'da fabrikaya girmeye çalıştılar! Maskeli hırsızlar yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.12.2024 20:06
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Tekirdağ’da fabrikaya girmeye çalıştılar! Maskeli hırsızlar yakalandı

Tekirdağ'da fabrikaya girmeye çalışan yüzleri maskeli hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yüzleri maskeli 3 şüphelinin bir fabrika bahçesine girmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin dron kullandığı çalışmada, 3 şüpheli ve onları bekleyen bir kişi saklandıkları arazide yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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