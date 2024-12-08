Tekirdağ’da fabrikaya girmeye çalıştılar! Maskeli hırsızlar yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yüzleri maskeli 3 şüphelinin bir fabrika bahçesine girmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin dron kullandığı çalışmada, 3 şüpheli ve onları bekleyen bir kişi saklandıkları arazide yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.