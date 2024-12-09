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Samsun’da feci kaza! Otomobil tarlaya devrildi: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 00:16
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Samsun’da feci kaza! Otomobil tarlaya devrildi: Yaralılar var

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

F.T. (34) yönetimindeki 55 AFH 025 plakalı otomobil, Aktekke Mahallesi Bafra Organize Sanayi Bölgesi yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki M.D. (27) ve S.C. (28) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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