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Siirt'te otobüs şoförü yaşlı yolcuyu sırtında taşıdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 16:20 Güncelleme: 08.12.2024 16:45
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Siirt’te otobüs şoförü yaşlı yolcuyu sırtında taşıdı

Siirt'te bir otobüs firmasının kaptanı Nurettin Teker, otobüsten inmekte zorlanan yolcuyu sırtında taşıdı

Yalova'dan Siirt'e gelen otobüste yaşlı bir yolcu inmek istedi. Ancak, yaşlı yolcunun zor durumda olduğunu gören otobüs şoförü Nurettin Teker, ona yardımcı olmak için yolcuya sırtına aldı.

Otobüs şoförü, yolcuyu güvenli bir şekilde otobüsün kapısına kadar taşıyarak yaşlı yolcunun rahatça inmesini sağladı. O anlar otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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