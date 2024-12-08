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Ordu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 16:31
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Ordu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Aybastı Caddesi üzerinden gelen bir motosiklet, ana yola girmek isteyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk incelemelerde yaralının kolunun kırıldığı belirlendi.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin otomobile hızla çarptığı ve sürücünün yola savrulduğu anlar yer alıyor.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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