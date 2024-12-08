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İzmir'de kuru temizleme dükkanını kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 18:31 Güncelleme: 08.12.2024 18:31
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İzmir’de kuru temizleme dükkanını kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca Mahallesi'nde kapalı bir kuru temizleme dükkanına kurşun sıkan üç şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde kapalı bir kuru temizleme dükkanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda A.S., V.S. ve Ş.S. isimli şüphelileri tespit etti.

Şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen üç kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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