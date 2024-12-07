Yalova’da silahlı saldırı! Evinin önünde vurulan adam hayatını kaybetti

Yalova'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin önünde tabancayla vurulan Ramazan Elkıtay (57) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta oturan Ramazan Elkıtay'ın evinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kapıyı çaldı. Şüpheliler kapıyı açan ve simitçilik yaptığı öğrenilen Elkıtay'a 5 el ateş etti.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Elkıtay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Elkıtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeden uzaklaşan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.