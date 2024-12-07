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Kahramanmaraş'ta yangın paniği! Otomobil alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 22:18
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Kahramanmaraş’ta yangın paniği! Otomobil alevlere teslim oldu

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın çevreye yayılmadan, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Afşin ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıktı.

Yanan araç (İHA)Yanan araç (İHA)

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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