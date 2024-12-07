Kahramanmaraş’ta yangın paniği! Otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, Afşin ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıktı.



Yanan araç (İHA)



İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.



Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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