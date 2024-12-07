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Muğla'da TIR faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 22:12
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Muğla’da TIR faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi. Y.Ç. yönetimindeki TIR'ın Ali Kelletaş'a (64) çarpması sonucu 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi.

Y.Ç. idaresindeki 50 ACK 483 plakalı tır, Bekçiler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kelletaş'a (64) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri Kelletaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kelletaş'ın cenazesi incelemenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINDA

Tır şoförü gözaltına alındı.

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