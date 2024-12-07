Muğla'da TIR faciası! 1 kişi hayatını kaybetti
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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
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Korkunç kaza Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi. Y.Ç. yönetimindeki TIR'ın Ali Kelletaş'a (64) çarpması sonucu 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Kaza Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi.
Y.Ç. idaresindeki 50 ACK 483 plakalı tır, Bekçiler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kelletaş'a (64) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri Kelletaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kelletaş'ın cenazesi incelemenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÖZALTINDA
Tır şoförü gözaltına alındı.