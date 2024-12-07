Yol verme tartışmasında ağır yaralandı! Saldırgan tutuklandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, 2'nci Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönen tartışmada Yiğit Aydoğmuş (18), bıçakla Hüseyin Yankut'u karnından ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen suç aletleri (DHA)

Yankut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yankut'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmada, Yiğit Aydoğmuş ile olay sırasında yanında bulunduğu öğrenilen A.U. (17), suç aleti bıçak ve 1 tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. A.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen Yiğit Aydoğmuş ise tutuklandı.