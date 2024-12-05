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Muğla'da motosiklet refüje çarptı! Genç sürücü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 01:56
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Muğla’da motosiklet refüje çarptı! Genç sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Anıl Berk Şahin'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anıl Berk Şahin'in kullandığı 48 ANL 975 plakalı motosiklet, Çamköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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