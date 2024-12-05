Beykoz Belediyesi’nde sigortasız işçi iddiası

CHP yönetimindeki Beykoz Belediyesi'nde 20 personelin sigortasız çalıştırıldığı iddia edildi. Hakkında usulsüz harcamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma yürütülen belediyede, eski adı AKDEM olan Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER) başta olmak üzere farklı birimlerinde görev yapan yaklaşık 20 personelin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Sabah'ın haberine göre Personellerin ekim ayında çıkışlarının verildiği ancak yine de çalışmaya devam ettirildikleri öğrenildi. Olayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı müfettişler inceleme başlattı.