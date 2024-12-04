Sözde hayvansever servet kazandı! Bağış paralarıyla estetik yaptırdı at yarışı oynadı

Şanlıurfa Siverek'ten yola çıkarak 11 Haziran günü kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "Sahipli hayvana işkence" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılarak tutuklandı. Ancak hakim karşısına çıkan Boyacı, Ankara 38.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

ʺKöpek velisiʺ olarak da bilinen Buket Özgünlü tutuklandı

BAĞIŞ PARALARIYLA AT YARIŞI

Sabah'ın haberine göre MASAK raporunda Boyacı'nın dernek adına hayvanseverlerden topladığı paralarla adeta servet kazandığı ortaya çıktı. 9 daire ve 2 deposunun olduğu tespit edilen 'Köpek Velisi'nin bağış paralarıyla 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı banka hareketleri ile ortaya çıktı. Hatta Raporda şüphelinin bağış paralarıyla at yarışı dahi oynadığı öğrenildi.

ʺKöpek velisiʺ olarak da bilinen Buket Özgünlü tutuklandı

20 MİLYON LİRALIK ZARARA NEDEN OLDULAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Dernek adına toplanan yardımlarla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlendi. Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda aralarında Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 şüphelinin yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden oldukları belirlendi.

ʺKöpek velisiʺ olarak da bilinen Buket Özgünlü tutuklandı

BUKET ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Ankara Adliyesi'ne getirildi. İfade veren şüphelilerden biri adli kontrol şartı, 6'sı ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh Ceza Hakimliği tarafından Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık'ın tutuklanmasına karar verildi. Öte yandan, Tuğçe Soysal ve Evren Kılıç hakkında ev hapsi adli kontrol kararı, Fatma Özgünlü ve Cemal Özgünlü hakkında yurt dışı çıkış yasağı türünde adli kontrol kararı uygulanmasına hükmedildi. Bir şüphelinin arama çalışmaları devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.