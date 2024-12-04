Meteoroloji’den yeni uyarı: Kar geri dönüyor! 4 Aralık Çarşamba MGM Hava Durumu | İstanbul, Antalya, Sivas, Çankırı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olmaya hazırlanıyor. İstanbul'da kar yağışı bekleyenler için ise sabırsızlık bir süre daha devam edecek. Ancak uzmanlar, aralığın son haftasında gerçekleşebilecek kar yağışıyla kentin beyaz bir örtüye bürünebileceğini belirtiyor. İşte bölgelerimize özel detaylı hava durumu tahmini...

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Hangi Bölgeler Yağış Alacak?

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Bunun yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde de yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Akdeniz kıyılarında: Gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İç kesimlerin yükseklerinde: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğuda Buzlanma ve Sis Uyarısı

Doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Ayrıca pus ve yer yer sis hadisesi de ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

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Aydos Tepesi'nde Kar Yağdı Ama Yetmez

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un yüksek kesimlerinde, özellikle Pendik ve Kartal çevresinde gözlemlenen kar yağışı, kentin geneline yayılan bir kış havasını temsil etmiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu durumun genel bir kar yağışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Şen, "Aydos Tepesi'nde kar yağdı diye İstanbul'a kar geldi demek doğru değil. İstanbul genelinde kar dediğimizde Levent, Aksaray, Esenler gibi bölgelerde de etkili yağış bekleriz" ifadelerini kullandı.

Yeni Yıl Öncesi Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Kış aylarının gelişiyle İstanbul'da yaşayanların kar beklentisi artarken, Prof. Dr. Şen'den yeni açıklamalar geldi. Hava sıcaklıklarının bu hafta sonu 15 dereceye kadar yükseleceğini söyleyen Şen, önümüzdeki 10 gün içinde İstanbul'da kar yağışı beklenmediğini ifade etti. Ancak genel bir değerlendirme yaparak, "İstanbul için en muhtemel kar yağışı aralığın son haftası veya ocak ayının ilk haftasında görülebilir" dedi.

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Sıcaklıklar Geçici Olarak Yükselecek

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu itibarıyla geçici bir yükseliş göstereceğini belirten Şen, "Bugünlerde sıcaklıklar 12 derece civarında. Hafta sonu ise 15 dereceyi göreceğiz. Ancak bu durum kalıcı değil; soğuk hava dalgaları önümüzdeki haftalarda etkili olacak" açıklamasını yaptı.

Kar Yağışı İçin Aralığın Son Haftasına Dikkat

Prof. Dr. Şen'in tahminlerine göre, İstanbul'da etkili bir kar yağışı için gözler aralığın son haftasına çevrilmiş durumda. Şen, "Türkiye genelinde bu yıl normal bir kış bekliyorum. İstanbul'da ise yıl sonuna doğru şehir merkezinde etkili bir kar yağışı sürpriz yapabilir" dedi.

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İstanbul'da Karın Keyfi Ne Zaman Çıkacak?

İstanbullular için bu kışın ilk kar yağışı biraz daha bekletecek gibi görünüyor. Ancak aralığın son günlerinde tahminler gerçekleşirse, kentte lapa lapa kar yağışının keyfi çıkabilir. Yeni yıl öncesi beyaza bürünmüş bir İstanbul hayali kuranlar, sıkı giyinip hazırlıklarını yapabilir. Şehir genelinde etkili olacak kar, yıl sonuna doğru kış masalı yaşatabilir.

4 Aralık Meteoroloji Türkiye geneli hava durumu raporu saat:06.00-12.00 (MGM)

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Yağışlar Devam Ediyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Bölgenin doğusunda, özellikle İstanbul, Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 12°C.

İstanbul: Hafif yağmur ve sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 11°C.

Kırklareli: Çok bulutlu ve yağışlı, sıcaklık 11°C.

Kocaeli: Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 13°C.

4 Aralık Meteoroloji Türkiye geneli hava durumu raporu saat:12.00-18.00 (MGM)

Ege Bölgesi: Hafif Yağmurla Karışık Bulutlu Hava

Ege Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer hafif yağmur görülebilir.

Afyonkarahisar: Parçalı, çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 8°C.

Denizli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 15°C.

İzmir: Az bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 16°C.

Manisa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 13°C.

Akdeniz Bölgesi: Sağanak Yağış ve Yükseklerde Kar

Bölgenin doğusunda yer yer sağanak yağışlar etkili olurken, Toroslar'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Adana: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 15°C.

Antalya: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18°C.

Mersin: Sağanak yağışlı, sıcaklık 17°C.

Hatay: Gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 11°C.

4 Aralık Meteoroloji Türkiye geneli hava durumu raporu saat:18.00-00.00 (MGM)

İç Anadolu Bölgesi: Yağmur ve Karla Karışık Yağış Uyarısı

Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis ve buzlanma riski var.

Ankara: Sabah saatlerinde yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek, sıcaklık 6°C.

Eskişehir: Hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, sıcaklık 7°C.

Konya: Sabah saatlerinde yağmurlu, güney kesimlerin yükseklerinde kar bekleniyor, sıcaklık 8°C.

Karadeniz Bölgesi: Yağmur ve Yükseklerde Kar

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur, yükseklerinde kar etkili olacak. Bölgenin doğusunda sis ve pus bekleniyor.

Samsun: İç kesimlerinde yağmur bekleniyor, sıcaklık 14°C.

Amasya: İç kesimleri yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek, sıcaklık 8°C.

Zonguldak: Sabah saatlerinde sağanak yağışlı, sıcaklık 11°C.

5 Aralık Meteoroloji Türkiye geneli hava durumu raporu saat:00.00-06.00 (MGM)

Doğu Anadolu Bölgesi: Pus, Sis ve Don Olayları

Doğu Anadolu'nun genelinde parçalı bulutlu bir hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve don olayları bekleniyor.

Erzurum: Zamanla çok bulutlu, sıcaklık -5°C.

Malatya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sıcaklık 6°C.

Van: Sabah saatlerinde puslu, sıcaklık 6°C.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Yağmurlar Başlıyor

Bölgenin batısında yağmur etkili olacak. Özellikle Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor.

Gaziantep: Çok bulutlu ve yağmurlu, sıcaklık 9°C.

Diyarbakır: Zamanla çok bulutlu, sıcaklık 11°C.