Çiğ köftecide taciz skandalı! Sapıktan pişkin savunma

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde meydana gelen olayda genç kadın çiğ köfte almak için beklediği esnada arkasında bulunan C.S. genç kadına dokundu.

Şüpheli genç kadını 1 buçuk dakika boyunca dokunarak taciz etti. Yaşanan taciz olayını ne genç kadın ne de tezgahtar fark etmedi ancak olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de taciz skandalı

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli C.S. gözaltına alındı.

Şüpheli ilk ifadesinde olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.