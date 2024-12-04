Sakarya’da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu! 2 yaralı

Olay, Yenice Mahallesi Fatih Caddesi D-650 kara yolu kenarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi.

Yanan araç (İHA)

Edinilen bilgiye göre, park ettiği 06 CZJ 160 plakalı Citroen marka otomobile binen C.T., aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu esnada otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Otomobilden inen C.T. ile yanında bulunan arkadaşı A.S., alev alan araca müdahale etmek istedi.



2 KİŞİ YARALANDI



Kısa sürede büyüyerek otomobilin büyük bir kısmını saran alevleri söndürmeye çalışan araç sahibi C.T. ile A.S.'nin vücutlarında yanıklar oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Yaralı iki kişi ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Öte yandan, sürücüsünün kontağı çevirmesi neticesinde çıkan yangında 06 CZJ 160 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan ve alevlerin sirayet ettiği 54 RC 332 plakalı diğer bir otomobil de zarar gördü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.