04 Aralık 2024, Çarşamba
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Çorum'da 5 araç birbirine girdi! 2 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 03:50 Güncelleme: 04.12.2024 05:20
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Çorum’da 5 araç birbirine girdi! 2 yaralı

Çorum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda, biri ticari taksi 5 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza yapan araç (AA)Kaza yapan araç (AA)

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Leman Y. (36) ile Halil Ç. (46), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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