Çorum’da 5 araç birbirine girdi! 2 yaralı

İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda, biri ticari taksi 5 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.



Kaza yapan araç (AA)



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Leman Y. (36) ile Halil Ç. (46), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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