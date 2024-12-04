Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! Edirne'de şaşırtan kare
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Ö.Ç.'nin kullandığı 22 AAV 517 plakalı otomobil, 19 Mayıs Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü Ö.Ç. ve yanındaki yolcu Ö.D. ağır yaralandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ö.Ç'nin kullandığı 22 AAV 517 plakalı otomobil, 19 Mayıs Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü Ö.Ç. ile yanındaki Ö.D. ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ö.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.