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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu! Yaklaşık 1 ton ele geçirildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 10:53
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Tekirdağ’da sahte içki operasyonu! Yaklaşık 1 ton ele geçirildi

Tekirdağ'da ekipler kaçakçılara göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde toplam 855 litre kaçak içki, 1820 dolu makaron ve bir gümrük kaçağı araç ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kentte, 59 ekibin katıldığı uygulamada içkili yer, bakkal, kahvehane ve büfe olmak üzere toplam 362 iş yeri kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 2 bin 535 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakaladı.

Belirlenen bazı adreslerde yapılan aramalarda 855 litre sahte içki, 1820 makaron ele geçirildi.

Dört şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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