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Bitlis'te dondurucu soğuklar! Ağaçlar kırağı ile kaplandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 10:33 Güncelleme: 04.12.2024 10:33
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Bitlis’te dondurucu soğuklar! Ağaçlar kırağı ile kaplandı

Bitlis kent merkezinde hava sıcaklığı eksi 13,8 dereceyi görürken, bina çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası sürüyor. Termometrelerin eksi 13,8 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; binaların çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu. Dondurucu soğukla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Rahva bölgesinde kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.

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