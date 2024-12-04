04 Aralık 2024, Çarşamba
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Çorum'da bıçaklı kavga! 1 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 03:12
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Çorum’da bıçaklı kavga! 1 yaralı

Çorum'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, Haşim A. tarafından bıçaklanan Emre G. ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Haşim A. polis tarafından gözaltına alındı.

Kanlı tartışma Çorum'da meydana geldi.

Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Emre G. (36) ile Haşim A. (37), Çöplü Mahallesi Çöplü Caddesi'nde bulunan, Haşim A'ya ait iş yerinde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Haşim A, Emre G'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Emre G, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan Haşim A. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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