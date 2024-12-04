Bartın'da bomba paniği! Ekipler alarma geçti
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kutuda bulanan seri numaraları üzerine ise eczane yetkilisine telefonla ulaştı. Bölgede güvenlik tedbirleri alan polisler, çevrede inceleme ve araştırma yaptı.
Bartın'da panik dolu anlar yaşandı. Bir eczanenin önüne bırakılan ilaç kutusu polisleri alarma geçirdi. Yapılan incelemede, kutunun ilaç içerdiği ve mümessiller tarafından bırakıldığı belirlendi.
Bartın'ın en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi'nde kapısı kilitli bir eczanenin önüne bırakılan turuncu renkteki kutu, polisi alarma geçirdi.
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kutuda bulanan seri numaraları üzerine ise eczane yetkilisine telefonla ulaştı. Bölgede güvenlik tedbirleri alan polisler, çevrede inceleme ve araştırma yaptı.
Eczane yetkilisi ile de telefonla görüşen ekipler, şüpheli olduğu ihbar edilen kutunun içerisinde ilaç bulunduğunu ve mümessiller tarafından bırakıldığını belirledi. Tespitin ardından rahat nefes alan ekipler, kutunun dışarıya bırakılmaması konusunda eczane yetkilisini ikaz etti.