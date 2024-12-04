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Bartın'da bomba paniği! Ekipler alarma geçti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 03:18
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Bartın’da bomba paniği! Ekipler alarma geçti

Bartın'da panik dolu anlar yaşandı. Bir eczanenin önüne bırakılan ilaç kutusu polisleri alarma geçirdi. Yapılan incelemede, kutunun ilaç içerdiği ve mümessiller tarafından bırakıldığı belirlendi.

Bartın'ın en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi'nde kapısı kilitli bir eczanenin önüne bırakılan turuncu renkteki kutu, polisi alarma geçirdi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kutuda bulanan seri numaraları üzerine ise eczane yetkilisine telefonla ulaştı. Bölgede güvenlik tedbirleri alan polisler, çevrede inceleme ve araştırma yaptı.

Eczane yetkilisi ile de telefonla görüşen ekipler, şüpheli olduğu ihbar edilen kutunun içerisinde ilaç bulunduğunu ve mümessiller tarafından bırakıldığını belirledi. Tespitin ardından rahat nefes alan ekipler, kutunun dışarıya bırakılmaması konusunda eczane yetkilisini ikaz etti.

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