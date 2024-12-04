Tokat'ta taş ocağında korkutan yangın! 8 kamyon küle döndü
Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında işletmeye ait çok sayıda kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde yangın çıktı.
Tokat'ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan Ege Altyapı AŞ'ye ait taş ocağının asfalt eritme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
8 KAMYON ALEVLERE TESLİM OLDU
Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı. Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden destek ekipler, AFAD ve jandarma sevk edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.