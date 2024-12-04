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Tokat'ta taş ocağında korkutan yangın! 8 kamyon küle döndü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 02:45 Güncelleme: 04.12.2024 06:07
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Tokat’ta taş ocağında korkutan yangın! 8 kamyon küle döndü

Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında işletmeye ait çok sayıda kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde yangın çıktı.

Yanan maden ocağı (AA)Yanan maden ocağı (AA)

Tokat'ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan Ege Altyapı AŞ'ye ait taş ocağının asfalt eritme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yanan taş ocağı (AA)Yanan taş ocağı (AA)

8 KAMYON ALEVLERE TESLİM OLDU

Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı. Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yanan araçlar (AA)Yanan araçlar (AA)

Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden destek ekipler, AFAD ve jandarma sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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