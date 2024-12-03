Uşak’ta asansör faciası! 47 yaşındaki adam yere çakıldı!

Olay, Kemalöz Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan 12 katlı apartmanda meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, zeminden yukarı doğru haraket halindeki asansör ikinci kata geldiği esnada henüz sebebi belirlenemeyen nedenle zemin kata düştü.



Olay yerinden bir kare - (AA)



Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince asansörün içinde sıkışan S.Ç.S. (47) çıkarıldıktan sonra, 112 sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan yaralının hayati tehlikesi bulunurken, polis ekiplerince ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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