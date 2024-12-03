Konya’da havalandırma boşluğundan kaçan firari kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında farklı suçlardan 30 yıla yakın hapis cezası bulunan S.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)



Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelinin saklandığı binayı ablukaya alırken, bulunduğu 2. kattaki daireye gelen ekipleri gören S.Ç. havalandırma boşluğuna çıktı.



HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN KAÇIP ÜST KATA KENDİNİ KİLİTLEDİ



Daireye giren ekiplerin, S.Ç.'nin havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştığını fark etmesi üzerine üst katlar tek tek tutuldu. S.Ç., 5. katın havalandırma boşluğundan çıkarak daireye saklanıp kapıyı kilitledi.

Bina etrafında alınan önlemlerin ardından kapıyı açan polis ekipleri, S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç., polis ekiplerinin kontrolünde binadan çıkartılarak emniyete götürülürken, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.