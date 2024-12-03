Batman'da tarlada acı olay! Çapa makinesi sonu oldu!
Batman'ın Kozluk ilçesinde İsa Tarhan (20) tarlada çalıştığı sırada iki ayağını da çapa makinesine kaptırarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tarhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde çapa makinesi ile tarlayı çapalayan İsa Tarhan (20), dengesini kaybederek iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tarhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.