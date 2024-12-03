TIR ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı

Kaza Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana geldi.

A.Y'nin kullandığı otomobil ile S.K. idaresindeki tır, Saraybahçe köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.



HASTANEDE ÖLDÜ



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.