TIR ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
A.Y'nin kullandığı otomobil ile S.K. idaresindeki tır, Saraybahçe köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde A.Y. yönetimindeki otomobil, S.K'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana geldi.
A.Y'nin kullandığı otomobil ile S.K. idaresindeki tır, Saraybahçe köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.