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TIR ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 00:34
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TIR ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde A.Y. yönetimindeki otomobil, S.K'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana geldi.

A.Y'nin kullandığı otomobil ile S.K. idaresindeki tır, Saraybahçe köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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