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Giresun'da korkunç cinayet! Eşini acımasızca öldürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 23:59
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Giresun’da korkunç cinayet! Eşini acımasızca öldürdü

Giresun'un Bulancak ilçesinde Alzheimer hastası olduğu iddia edilen A.D. (84) 80 yaşındaki eşi Emine D.'yi odunla kafasına vurarak acımasızca öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Kovanlık ilçesinde iddiaya göre Alzheimer hastası olan A.D (84) ile karısı Emine D. (80) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaşlı adam, eline geçirdiği odunla karısının kafasına vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Emine D.'nin cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, A.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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