Boşanma gerginliği kanlı bitti! 1 ölü 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Andiçen Mahallesi, Ahi Mesut Bulvarı'ndaki Türkü Sitesi C Blok'ta meydana geldi.



İddiaya göre Ç.A., boşanma aşamasındaki kızının kocası H.B.K.'nın (27) babasının evine gitti. O sırada evde bulunan H.B.K., kardeşi S.K. (23), babası İ.K. ve eşi D.K. (47) ile Ç.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.A., yanında bulunan tabanca ile aileye ateş etti. Ç.A.'nın tabancasından çıkan mermilerle H.B.K., kardeşi D.K. ve anne S.K. yaralanırken, Ç.A., baba İ.K.'yı da darbetti.



Olay yerinden bir kare (AA)





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Daha sonra yaralı kardeşler ise Ç.A.'ya bıçakla saldırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bıçaklanan Ç.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabancayla yaralanan H.B.K., D.K. ve S.K. ile darp sonucu yaralanan İ.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR



Tedaviye alınan yaralılardan D.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ç.A.'nın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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