Çorum’da şok uygulamada 15 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerde 40 ekip ve 84 personelle eş zamanlı şok denetim yapıldı.



Denetimden bir kare (AA)



Ekipler, belli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında durdukları araçlarda arama yaptı, sürücü ve yolcuların ise GBT sorguları gerçekleştirildi.



Denetimlerde, "silahla tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.



Hükümlüler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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